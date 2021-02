Zahl der Corona-Infizierten sinkt im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Landratsamt meldet am Dienstag 277 akute Fälle. Das sind 25 weniger als am Vortag.

Zurückgegangen ist die Zahl der aktuell mit Corona Infizierten im Landkreis. Am Dienstagmorgen meldete das Landratsamt 277 Fälle, das sind 25 weniger als am Montag. Ein weiterer Mensch ist aber an oder mit dem Virus gestorben. Seit Beginn der Pandemie gibt es damit 187 Corona-Tote im Landkreis. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.