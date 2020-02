Zaunröden will weitere Auflagen für Tagebau Deuna

„Wir können den Tagebau nicht stoppen“, sagt Toni Ringleb aus Zaunröden. „Wir müssen versuchen, jetzt das Beste für die Einwohner herauszuholen.“ Ringleb sitzt für die CDU im Gemeinderat von Dünwald, der am Mittwochabend seine Stellungnahme zur Erweiterung des Kalksteintagebaus Deuna verabschiedete. Seit 45 Jahren wird hier gesprengt und gebaggert. Die Menschen in Zaunröden, etwa 80 Einwohner leben in dem Dorf, sind von den Arbeiten im Tagebau besonders betroffen. Der Ort liegt kaum 500 Meter von der Abbaukante entfernt. Ein schmaler Waldstreifen bietet wenig Schutz vor Lärm und Staub. Dazu kommen die Erschütterungen durch die regelmäßigen Sprengungen.

Deshalb fordert der Gemeinderat, der vor allem dem Ortsteilrat Zaunröden die Ausarbeitung der Stellungnahme überließ, nun einen Maßnahmenkatalog. Dessen Umsetzung soll Voraussetzung für die Zulassung der Erweiterung durch das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sein. So soll der Waldstreifen durch Aufforstung von jetzt 100 auf 220 Meter Breite ausgedehnt werden. Das für die Einwohner schonende elektronische Sprengverfahren soll konsequent eingesetzt werden und der Schutzwall entlang der Tagebaugrenze soll dauerhaft auf vier Meter erhöht werden. Außerdem sollen die bislang freiwilligen Infoveranstaltungen mindestens einmal jährlich verpflichtend werden.

Zwei Millionen Tonnen Material werden jährlich im Kalksteintagebau Deuna abgebaut. Foto: Alexander Volkmann

Zwei Millionen Tonnen Gestein werden derzeit im Jahr vom Tagebaubetreiber Deuna Zement (gehört zur Dyckerhoff-Gruppe) abgebaut und verarbeitet. 2025 läuft der aktuelle Rahmenbetriebsplan dafür aus. Dann umfasst der Tagebau 144 Hektar Fläche zwischen Deuna, Keula und Zaunröden. Sollte der anschließende, bis 2070 geltende Plan zugelassen werden, wird der Tagebau noch einmal um 77 Hektar wachsen. Dafür ist die Stellungnahme der Gemeinde nötig. Zaunröden ist dann im Norden und im Osten vom Abbaugebiet eingeschlossen.

Betreiber Dyckerhoff zeigt sich zu Zugeständnissen bereit

Was den Dialog mit der Werkleitung des Tagebaus angeht, sei man seit einiger Zeit auf gutem Weg, sagt Toni Ringleb. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Aber das Unternehmen zeigt sich verhandlungsbereit. Es wurden Messstellen eingerichtet, die das Ausmaß der Erschütterungen dokumentieren und das Unternehmen setzt bei Sprengungen in Richtung des Ortes das elektronische Zündverfahren ein.

Die Lebensqualität der Einwohner ist dennoch beeinträchtigt. „Niemand würde sich freiwillig einen solchen Wohnstandort aussuchen“, heißt es in der Stellungnahme. „Wir haben nur wenig Einfluss darauf, wie sich unser Ort in den nächsten Jahrzehnten entwickelt“, machte Ringleb gegenüber unserer Zeitung deutlich. Ob die Behörde die Auflagen an die Genehmigung der Erweiterung knüpft, ist abzuwarten.

Während der jüngsten Informationsveranstaltung im November hatte die Werkleitung erklärt, ab Frühling würde eine Entlastung eintreten. Nach den Plänen soll sich die Sprengrichtung positiv für den Ort verändern. Die Wahrnehmung werde dann geringer. Eine weitere Sole, die von dem jetzigen Niveau aus gesehen noch einmal 25 Meter tiefer liegt, werde in zirka 15 Jahren angegangen. Dann wird man auf 422 Metern Tiefe angekommen sein. Toni Ringleb befürchtet, dass es dann wieder zu einer stärkeren Belastung für die Zaunröder kommen könnte.

Fakten zum Kalksteintagebau:

Der Kalksteintagebau zwischen Deuna (Eichsfeldkreis), Zaunröden (Unstrut-Hainich-Kreis) und Keula (Kyffhäuserkreis) wird seit 1975 betrieben.

Zwei Millionen Tonnen Gestein werden hier jährlich vom Betreiber Dyckerhoff abgebaut.

Die jetzige Ausdehnung beträgt 110 Hektar auf dem Gebiet ehemaliger Buchenplenterwälder.

Mit dem neuen Rahmenbetriebsplan 2026 bis 2070 soll der Tagebau um 77 Hektar erweitert werden. Zaunröden wäre dann im Norden und Osten vom Tagebaugebiet eingeschlossen.

Der Rahmenbetriebsplan wird vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz nach Prüfung aller Stellungnahmen bewilligt.

Dünwalds Gemeinderat fordert eine Erweiterung des bestehenden Waldstreifens, eine Erhöhung des Schutzwalls, die Anwendung des elektronischen Zündverfahrens für Sprengungen sowie jährliche transparente Informationsveranstaltungen für die Einwohner Zaunrödens.