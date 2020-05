Die Feuerwehr musste in Obermehler einen brennenden Transporter löschen.

Obermehler. Ein Transporter am Anger stand in Flammen. Die Polizei ermittelt.

Zeugen für Brand in Obermehler gesucht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeugen für Brand in Obermehler gesucht

Ein Transporter brannte in der Nacht auf Freitag, kurz nach 1 Uhr, am Anger. Kurz vor 2 Uhr war das Feuer gelöscht, doch das Fahrzeug ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1500 Euro. Nun wird zur Brandursache ermittelt. Dafür werden Zeugen gesucht, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen entgegen unter Telefon: 03601/4510.