Ziel der Christen im Unstrut-Hainich-Kreis ist Ostern – nicht Karfreitag

Großengotterns Pfarrer Matthias Cyrus meint: Das Ziel des Weges, den Jesus geht, ist nicht der Tod, sondern die Auferstehung – das Leben.

Holz auf Jesu Schulter. So beginnt ein Lied in unserem Gesangbuch. In den 70er-Jahren ist es aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt worden und wird seither gerne in den Gottesdiensten gesungen.

Vom Kreuz ist da die Rede, von dem Kreuz, das Jesus selbst durch die Straßen Jerusalems auf den Berg schleppt und an dem er sterben wird. Ein schreckliches, ein schauriges und grausames Bild. In dem Lied wird das auch aufgenommen: Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht … Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr…

Matthias Cyrus ist Pfarrer in Großengottern. Foto: Claudia BachmanN

Wir gehen in diesen Wochen auf das Osterfest zu und denken dabei an den Weg, den Jesus gegangen ist. Am Ende dieses Weges steht das Kreuz, ist der Tod, dieses schreckliche Sterben als Verbrecher gebrandmarkt und ausgestoßen. Aber das Ziel des Weges ist ein anderes, das Ziel unserer Vorbereitungszeit ist nicht Karfreitag, sondern Ostern. Das Ziel des Weges, den Jesus geht, ist nicht der Tod, sondern die Auferstehung – das Leben.

So singt auch das Lied: Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht… Der Weg, den Jesus geht, dieser Weg im Leiden, er ist nicht sinnlos, wenn auch so viele Leidenswege in dieser Welt scheinbar allem Sinn entgegenstehen.

Wozu aber erinnern wir uns an dieses Leiden, das Jesus erfahren hat, an dieses Kreuz, das Folterinstrument, das zum Erkennungsmerkmal der Christen geworden ist? Wir können darin sehen, wie Gott selbst leidet und unseren Weg teilt.

Vom Schweren in einem Menschenleben nicht davonlaufen

Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir am Weihnachtsfest gefeiert, dass Gott in diesem Jesus ein Mensch wird wie wir. Nun erleben wir Stück für Stück mit, dass Gott in diesem Jesus auch ganz Mensch ist und bleibt, dass er vor dem Schweren in einem Menschenleben nicht davonläuft. So kann ich die Schwere dieser Welt und meines Lebens, die großen und kleinen Leiderfahrungen aufgehoben wissen.

Dunkelheit und Schwere ist nicht die Entfernung und Abwesenheit von Gott. Sie ist auch ein Stück Leben, das Gott mit mir und allen Menschen teilt. In aller Dunkelheit und allem Leiden nicht allein zu sein, sondern Gott an meiner Seite zu haben – das sehe ich, wenn ich auf dieses Kreuz schaue.

Und ich kann auch weiter schauen auf Ostern, und ich spüre: Ich bin gehalten, bin festgehalten von dem, dessen Kräfte stärker sind als alles Leiden dieser Erde, von dem, dessen großes Ja über meinem Leben stärker ist, als alle Neins der Welt. Das ist die Hoffnung, mit der wir Christen jedes Jahr Ostern feiern und mit der wir eben auch den Weg der Vorbereitung darauf gehen.

Das Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter Nr. 97 und im Gotteslob Nr. 291.