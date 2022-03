Zu Fuß oder per Draisine wieder über das Lengenfelder Viadukt

Lengenfeld. Das Viadukt in Lengenfeld stein ist nicht mehr gesperrt. Draisinefahrten sind möglich.

Die Freude bei vielen Lengenfeldern dürfte groß sein. Das Viadukt, das markante Wahrzeichen des Ortes, das sich in 24 Meter Höhe über dem Ort erhebt, ist nicht mehr gesperrt. Doch nicht nur Draisinen können fortan wieder vom Lengenfelder Bahnhof Richtung Küllstedt und zurück über die ehemalige Kanonenbahnbrücke fahren. Auch Fußgänger dürfen – auf eigene Gefahr – das Viadukt in schwindelerregender Höhe überqueren.

Die Mitarbeiter der Eichsfelder Kanonenbahn, die die Draisinenstrecke betreibt, haben auf der Gesamtlänge von rund 245 Meter den Bohlenbelag erneuert. Eine Rampe ermöglicht auch älteren Menschen und Rollstuhlfahrern den Zugang. Zudem wurden Teile des Geländers erneuert.

Tobias Kaufhold ist seit Februar Geschäftsführer der Eichsfelder Kanonenbahn. Foto: Alexander Volkmann

Die ersten Draisinefahrten in diesem Jahr gab es bereits, erläutert Geschäftsführer Tobias Kaufhold. Im Februar hatte er die Leitung des gemeinnützigen GmbH übernommen, die die Einnahmen erwirtschaftet, um den Satzungszweck des Kanonenbahnvereins Lengenfeld zu erfüllen. Dessen Ziel ist die Erhaltung der Bauwerke entlang der ehemaligen Kanonenbahnstrecke – mit ihren Tunneln und vor allem dem Viadukt.

Mit Saisonbeginn ab April ist das Reservierungsbüro wieder täglich besetzt. Allerdings besteht auch schon jetzt die Möglichkeit, Fahrten zu buchen und durchzuführen. In diesem Jahr soll es nur bis Küllstedt gehen. Für den Bahnhof in Dingelstädt suchen Verein und gGmbH weiter nach einem Käufer.

Mit dem Kauf und der begonnen Sanierung unter der früheren Vereins- und Geschäftsführung hatte man sich schwer übernommen, so die Erkenntnis heute. Es gab einen Neustart – mit Südeichsfeld-Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) als Vorsitzendem und Tobias Kaufhold als Geschäftsführer.

Der will nun auch außerhalb der Saison weitere Angebote schaffen – Übernachtungsmöglichkeiten in Eisenbahnwaggons etwa. Zu allererst soll das Angebot in der Küche am Lengenfelder Bahnhof ausgebaut und verbessert werden – von gesunden und regionalen Speisen spricht Kaufhold.

Das Erscheinungsbild nach außen zu verbessern, regionale Tourismusangebote zu bündeln und die Lengenfelder wieder mit ins Boot, also in die Draisine, zu holen, das gehört zu den wichtigsten Aufgaben.

Die Ansätze seien gut, meint Andreas Henning. „Das, was wir jetzt tun, muss passen. Wir haben großen Anlauf genommen und sind in diesem Jahr auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, mit der Draisine Geld zu verdienen.”

Zusammenarbeit mit möglichem Investor am Bahnhof Dingelstädt

Das ist auch nötig, um Rücklagen für einen Eigenanteil für die in den nächsten Jahren notwendige Sanierung des Viadukts zu schaffen. Mit Fördermitteln sei das möglich. Allerdings gehen die Kostenschätzungen weit auseinander, liegen zwischen einer halben und 6,5 Millionen Euro.

Am Bahnhof Dingelstädt kann sich Kaufhold die Zusammenarbeit mit einem möglichen neuen Investor für die dort geplante Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten gut vorstellen. Hier könnte eine Anlaufstelle für den Draisinenbetrieb von Dingelstädt aus entstehen oder ein Fahrradverleih. Auch Personal von der Kanonenbahn dafür sei denkbar.

Informationen unter erlebnis-draisine.de