Ein Rentner wollte in Mühlhausen sein Auto in eine Garage fahren (Symbolbild).

Zu langsam eingeparkt: Ungeduldiger verletzt Rentner in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein älterer Autofahrer hat sein Auto am Montagabend in seine Garage gefahren. Das ging einem anderen Autofahrer offensichtlich nicht schnell genug.

Weil einem Unbekannten das Einparken eines Autos vermutlich zu lange dauerte, wurde am späten Montagabend in der Körnerschen Straße ein Senior verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wollte der 83-jährige Mann gegen 22.30 Uhr sein Auto in seine Garage in einem Garagenkomplex fahren.

Einem bislang unbekannten Mann dauerte dies offenbar zu lange. Er stellte den 83-Jährigen zur Rede und es kam zum Wortgefecht.

Anschließend schubste der Unbekannte den älteren Herrn und dieser kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Die Polizei hat Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen können sich in der Polizei Mühlhausen unter 03601/4510 melden.