Zum Tage: Mache dich auf und werde Licht

Benjamin Themel ist Pfarrer in den Gemeinden Ammern, Reiser, Kaisershagen, Windeberg und Saalfeld sowie Schulpfarrer am evangelischen Schulzentrum Mühlhausen.

Pfarrer Benjamin Themel über die Adventszeit.

Mehr Licht, das sollen die letzten Worte Johann Wolfgang von Goethes gewesen sein. Und ganz besonders in diesem Jahr ist es auch mein Wunsch, meine Sehnsucht.

Unsere Wohnungen und Häuser füllen sich langsam mit Licht. Kerzen, Sterne, Teelichte, Schwibbögen, Pyramiden schaffen einen wohlig-warmen Glanz. Sie machen uns warm ums Herz. Das Licht der Advents- und Weihnachtszeit ist verbunden mit einem Gefühl von Heimat, von Ankommen und Geborgenheit.

Die Hoffnung war groß, dass es dieses Jahr wieder normal wird in der Adventszeit. Und gerade weil es das nicht ist, verspüre ich eine noch größere Sehnsucht nach dem Licht dieser besonderen Zeit. „Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt“, heißt es im Buch Jesaja im Alten Testament. Dieser Satz rüttelt mich auf, versetzt meine Gedanken in Bewegung. Ich kann ewig meinen Sehnsüchten hinterherhängen, dass es so sein soll wie früher und mich auf dem Sofa in meine Kuscheldecke einwickeln und dabei eine gewisse Trägheit entwickeln.

Oder ich probiere es einfach mal aus: Ich will selbst zum Licht für andere werden, indem ich an sie denke, sie mit einem warmen Blick ansehe und so Gottes Licht durch mich in diese Welt scheint. Probieren Sie es aus!