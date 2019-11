Zwei Bewerber um Mühlhäuser Stadtfest

Um die Ausrichtung des Mühlhäuser Stadtfestes 2020 liegen der Stadtverwaltung zwei Bewerbungen vor. Das teilte eine Rathaussprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Verwaltung hatte um die Ausrichtung des Festes ein Interessenbekundungsverfahren gestartet. Sollte es auch 2021 bis 2024 ein Stadtfest geben, behält sich die Stadt laut der Ausschreibung vor, weiter den privaten Veranstalter des Stadtfests 2020 zu denselben Konditionen zu beauftragen. Es besteht aber kein Anspruch darauf.

In der Ausschreibung ist festgelegt: Das Veranstaltungskonzept solle den Aufbau der eigenen Marke „Stadtfest Mühlhausen“ deutlich ausdrücken. Es solle ein Fest für die Mühlhäuser sein und ein „Anziehungspunkt für Gäste“. Die Veranstaltungsorte, die anders als 2013 nicht genau festgelegt sind, sind für alle Besucher kostenfrei, wird in dem Papier festgeschrieben. Das Stadtfest sei durch den Veranstalter vollständig über Standmieten und Sponsoren zu finanzieren. Er trage – so wie es in den vergangenen Jahren auch war – allein das wirtschaftliche Risiko.

Zu den beiden Bewerbern gehört auch der bisherige Ausrichter Maik Scholkowsky. Der bestätigte gegenüber unserer Zeitung, weiterhin das Fest ausrichten zu wollen. „Wir haben einen kompletten Marketingplan, an dem wollen wir auch in den folgenden Jahren festhalten.“

Das Konzept war 2013 erarbeitet und 2014 dann zum ersten Mal bei der Mühlhäuser Pflaumenblüte angewandt worden. Sechs Mal hat Scholkowsky mit seiner Mannschaft, die zur Ausschreibung vor sechs Jahren mit Marco Fongern, der Firma Schocomedia und Stefan Singer als Bietergemeinschaft Pflaumenblüte angetreten war, das Fest ausgerichtet.

Nach einem Rechtsstreit zwischen den Akteuren der „Arge Pflaumenblüte“ im Frühjahr hatte sich die Stadtverwaltung entschieden, das Fest neu auszuschreiben. Der Streit hinter den Kulissen der Mühlhäuser Pflaumenblüte hatte sich im April/Mai zugespitzt. Anlass war eine einstweilige Verfügung vom April 2019. Die hatte Singer beantragt, weil er von Scholkowsky bei Organisation und Durchführung des Stadtfestes nicht berücksichtigt wurde.

Das Urteil betrifft die „Arge Pflaumenblüte“ , zu der neben Singer und Scholkowsky auch Fongern gehört. Scholkowsky war vor dem Landgericht in Widerspruch gegangen, bekam aber kein Recht.

Zweiter Bewerber um die Ausrichtung des Stadtfestes ist eine Veranstaltungs GmbH aus Erfurt. Beide sollen kommende Woche, 21. November, dem Hauptausschuss des Stadtrats ihre Konzepte vorstellen.

Das bereits 30. Stadtfest soll im kommenden Jahr vom 29. bis zum 31. Mai gefeiert werden.