Zwei Impfzentren im Unstrut-Hainich-Kreis geplant

Unstrut-Hainich-Kreis. Anbindung an Hufeland-Klinikum in Mühlhausen und Bad Langensalza.

Zwei Zentren für die Impfungen gegen Corona soll es im Landkreis geben. Geplant sei, sie an den beiden Standorten des Hufeland-Klinikums in Bad Langensalza und Mühlhausen einzurichten, „ohne den Klinikumsbetrieb zu beeinträchtigen". Das sagte Landrat Harald Zanker (SPD) im Kreistag.