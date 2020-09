Zwei Konzerte in Mühlhausen bei Bachwochen

Mühlhausen. Die Thüringer Bachwochen finden nun in kleiner Ausführung statt – zwei Konzerte gibt es dabei auch in Mühlhausen.

Die frühen Kantaten aus Bachs Mühlhäuser Zeit stehen im Mittelpunkt von zwei Konzerten am Samstag, 17. Oktober, in Mühlhausen. Die Gaechinger Cantorey spielt unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann um 12.30 und 15 Uhr in der Divi-Blasii-Kirche.

Die Konzerte sind Teil der Thüringer Bachwochen 2020, die wegen Corona verschoben werden mussten und nun in kleinerer und abgewandelter Form stattfinden. Unter dem Motto „Play Bach“ werden in Thüringen 14 Konzerte an historischen Bach-Orten wie Mühlhausen, Arnstadt oder Weimar präsentiert, heißt es in der Mitteilung.

Die Gaechinger Cantorey ist eines der führenden deutschen Barockensembles. Bei einer gelungenen Pilgerfahrt durch das Bachland Thüringen gastierte dieses bereits im Herbst 2019 in Mühlhausen.

Insgesamt drei Kantaten stellt Hans-Christoph Rademann nun in Mühlhausen in der Divi-Blasii-Kirche vor, an der Bach auch einst als Organist wirkte. Zu hören sein werden unter anderem die Kantaten „Nach Dir, Herr, verlanget mich“ oder „Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu Dir“.

Die Konzerte haben laut Mitteilung keine Pause.

Tickets für die beiden Konzerte gibt es auf der Website thueringer-bachwochen.de, Telefonnummer 0361/ 3 74 20, sowie in vielen Vorverkaufsstellen in der Region.