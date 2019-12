Zwei Millionen Euro für Mühlhausens Holzstraße

3100 Gäste werden in diesem Jahr in der Freien Jugendherberge AntoniQ in der Holzstraße in Mühlhausen erwartet. Sie bringen der Herberge rund 11.500 Übernachtungen.

Das Gerüst lässt erahnen, dass sich hinter den Mauern einiges tut. Foto: Daniel Volkmann

Seit Januar dieses Jahres ist der Nachfolger der Mühlhäuser Werkstätten, der Verein „Diakonie Doppelpunkt“, Eigentümer und Träger der Jugendherberge in der Mühlhäuser Holzstraße. Der vorige Eigentümer und Begründer der Einrichtung, Knut Ewers, bleibt bis Ende dieses Jahres Teamleiter. Dann hat er persönlich andere Pläne. Susanne Pietsch (42) wird mit dem Jahreswechsel die Hausleitung übernehmen.

Für den Herbergsbetrieb änderte sich in den vergangenen Monaten kaum etwas ändern. Mit einer Ausnahme: Der östliche der beiden Innenhöfe war nicht zu nutzen. Im Frühjahr begann die Sanierung der zum AntoniQ-Gelände gehörenden Gebäude Holzstraße 11 und 12. Dort entstehen bis zum Herbst 2020 zwölf Wohnungen, zwischen 30 und 160 Quadratmeter groß.

Das Architekturbüro Bauhütte in Mühlhausens Felchtaer Straße hat die Pläne für die Sanierung der Gebäude in der Holzstraße 11 und 12 erarbeitet. Die Bauten stammen aus der Zeit um 1650, standen zuletzt aber jahrzehntelang leer. Entstehen sollen in gut zwölf Monaten Bauzeit hochwertige Wohnungen, vier davon barrierefreie. Um sie zu erreichen, wird es einen Fahrstuhl geben, dessen Schacht bereits errichtet ist.

Jede Wohnung in diesem Gebäude wird über mehrere Etagen gehen.

Das Konzept für das „Leben im Quartier“ sieht vor, dass dort zu zwei Dritteln bedürftige Menschen leben – Senioren, Migranten, Schwerbehinderte, Sozialhilfeempfänger.

Laut Astrid Faber, der Geschäftsführerin des Vereins „Diakonie Doppelpunkt“, gebe es bereits einige Interessenten für die alternative Wohnform.

Das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, greift hier aber nicht. „Die Mischung muss stimmen.“ Bis zum kommenden Frühjahr kann man sich um eine der Wohnungen bewerben. Der Verein selbst will das Wohnprojekt betreiben und investiert in den kommenden Monaten – über Kredite – zwei Millionen Euro.

In den vergangenen Monaten wurde auf dem Gelände viel abgerissen, die Gebäude entkernt, wurde Baufreiheit geschaffen. Derzeit ist man laut Bernd Montag, dem Leiter des Fachbereichs Arbeit innerhalb des Vereins, dabei, die Grundstrukturen für die Wohnungen zu schaffen. Bereits abgerissen ist auch einer der drei Seitenflügel, der schwächste Teil des Ensembles. Er stammt etwa aus dem Jahr 1900; vieles war mittlerweile verfault. Ein anderes Seitengebäude mit Laubengang soll Platz für über drei Etagen reichende Apartments bieten. Eine offene Galerie bietet das gewisse Extra. Die Sanierung dieses Gebäudes steht noch an.

Bevor es an den Innenausbau geht, mussten die Häuser teilweise entkernt werden. Foto: Daniel Volkmann

Die derzeitige Herberge zu sanieren, damit wolle man sich Zeit lassen. Vielleicht 2021. Aber Faber ist vage in der Aussage darüber. Die Pilgerherberge könnte innerhalb des Geländes umziehen, weitere Wohnungen entstehen. „Am Ende muss sich auch dieses große Objekt für uns rechnen“, macht sie klar.

Die künftige Hausleiterin der Herberge, Susanne Pietsch, blickt Ewers seit einigen Wochen bei der Arbeit über die Schultern. Am Konzept des Hauses mit seinen rund 75 Betten wollen sie und Faber vorerst nichts ändern. Dass Pietsch aber eine eigene Handschrift einbringen wird, ist klar und liegt auch in ihrem beruflichen Lebenslauf begründet: Sie ist studierte Mediendesignerin, hat auch Kunst studiert.

Für das AntoniQ sei Pietsch nach Mühlhausen zurückgekehrt. Als sie selbst einmal bei den Eltern zu Gast war, habe sie andere Besucher auf das Gelände geführt – und sich, so wie einst Knut Ewers, darin verliebt. „Als dann die Stellenanzeige für die Hausleitung an mir vorbeischwamm, da habe ich mich berufen gefühlt.“