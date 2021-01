Mühlhausen. Tiere suchen Menschen: Das Tierheim der Stadt vermittelt zwei Meerschweinchen, die bisher in sehr fürsorglichen Händen waren.

Zwei Nager namens Trixi und Lea in Mühlhausen

Im Tierheim der Stadt warten derzeit zwei Meerschweinchen auf ein neues Zuhause. Wie die stellvertretende Leiterin Katharina Funk mitteilt, sind die Schwestern Trixi und Lea Abgabetiere.

Aus gesundheitlichen Gründen und nur mit schwerem Herzen habe ihre Besitzerin die zwei Nager in die Obhut des Tierheims übergeben. Die beiden stammen aus einer reinen Wohnungshaltung.

Die beiden weiblichen Meerschweinchen sind am 1. September 2017 geboren und somit drei Jahre alt. Trixi hat ein paar lichtere Stellen im Fell, die laut Tierheim aber hormonell bedingt sind. Für beide Schweinchen liegt ein tierärztliches Gesundheitszeugnis vor.

Trixi und Lea sind relativ entspannt in der Nähe von Menschen. Sie sind an Frischfutter gewöhnt und haben in ihrem vorherigen Zuhause nur ein Mal pro Woche Trockenfutter bekommen.

Wer Interesse an den beiden Nager-Damen hat, kann sich beim Tierheim unter der Telefonnummer 03601/44 07 11.