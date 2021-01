105 Porsche düsen durch den Kreis Weimarer Land

Am Steuer eines Porsche sitzen in Weimar und im Weimarer Land mehr als 100 Fahrer.

Weimarer Land/Weimar. Beim Gesamtfahrzeugbestand im Weimarer Land gibt es erneut einen Zuwachs. Innerhalb des vergangenen Jahres stieg der um 184 auf 84.127 Fahrzeuge, obgleich es weniger Neuzulassungen gab. Wurden 2019 noch 3171 neu zugelassen, waren es im Vorjahr nur 2846, also 325 weniger.

Deutlich mehr zugelassen wurden Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Es waren 104 (2019: 32). Allerdings ist ihr Anteil insgesamt trotz Förderung weiter gering. Das gilt ebenso für Hybridmodelle. Solche mit Benzin-Elektro-Kombination wurden 225 zugelassen (2019: 106), solche mit Diesel-Elektro kamen auf 114 (2019: 40). Damit sind im Weimarer Land derzeit 198 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge unterwegs. Bei den Hybriden Benzin-Elektro sind es 517, bei den Diesel-Elektro 172. Im Vergleich die Stadt Weimar: Der Elektrofahrzeugbestand liegt bei 1691. Allerdings gehen davon mindestens 1060 auf den Berliner Autovermieter WE-share zurück, der seine Fahrzeugflotte mit Weimarer Kennzeichen bestückt. Zugelassen wurden im Vorjahr neu 158 rein elektrische Fahrzeuge.

Blickt man auf das Ranking der Pkw-Marken, ergibt sich für die vergangenen zwölf Monate im Kreisgebiet bei den Zulassungen (Neu- und Gebrauchtwagen) folgendes Bild von der Spitze her: VW 2119, Skoda 947, Opel 891, Ford 728, Audi 596, BMW 513, Renault 443, Daimler 441, Toyota 237, Citroen 164, Nissan 109 und so fort. Im Vergleich 2019 zu 2020 erzielte die Marke Skoda im Weimarer Land innerhalb eines Jahres mit einem Plus von 134 Neu- und Gebrauchtwagen mit Abstand den stärksten Zuwachs. Ein Plus verbuchten zudem jeweils VW, Audi, Ford, BMW, Citroen, Toyota, Tesla und Porsche. Fahrzeuge der beiden letztgenannten Marken kamen bei den Zulassungen 2020 auf Porsche 27 (2019: 13) sowie Tesla 4 (2019: 1). Insgesamt fahren im Weimarer Land damit 105 Porsche herum, Tesla gibt’s 10. Hinzu kommen aus dem Luxussegment im Weimarer Land zwei Ferrari.

Die am weitesten verbreitete Marke sei im Weimarer Land seit Jahren VW, weiß die Leiterin der Kfz-Zulassungsstelle in Apolda, Peggy Dietrich. Den nostalgischen Part decken immerhin 318 noch zugelassene Trabant ab. Vervollständigt wird das durch 69 registrierte Wartburg-Modelle. Tendenz bei beiden sinkend. Selbiges gilt übrigens für die Autos aus sowjetscher Produktion. Die Zahl von Wolga, Shiguli, Moskwitsch & Co. tendiere allmählich gegen Null, sagt Peggy Dietrich. Sie und ihre neun Kollegen hatten trotz Corona viel zu tun. So auch mit Wohnmobil-Zulassungen. Das Aufkommen sei wegen Corona ab Mitte 2020 „exorbitant“ gestiegen. Besonders viel zu tun hatten die Mitarbeiter mit Versicherungswechseln, Abmeldungen sowie Umschreibungen von Fahrzeugen aus anderen Zulassungsbereichen sowohl im Landratsamt in Apolda als auch in der Stadtverwaltung Weimar.

Oldtimerkennzeichen ausgegeben wurden im Kreisgebiet 2020 insgesamt elf, damit geringfügig weniger als im Jahr zuvor. Tendenziell werden aber mehr solcher H(istorischen)-Kennzeichen vergeben, weil Halter älterer Fahrzeuge – mindestens 30 Jahre – von der relativ hohen Kfz-Besteuerung wegwollen, was mittels Oldtimergutachten und damit H-Kennzeihen gelingen könnte.

Waren im Weimarer Land mit Stand vom 31. Dezember 2020 insgesamt 84.127 Fahrzeuge zugelassen, weist die Statistik für die Stadt Weimar zu diesem Zeitpunkt 39.577 aus. Die Neuzulassungen beliefen sich in der Kulturstadt auf 2360 Fahrzeuge.