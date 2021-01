Wie bei dieser Pilotschule in Nordhausen werden in absehbarer Zeit auch mehr Weimarer Schüler mit Hilfe eines Wandbildschirms und mit iPad unterrichtet.

1100 iPads für den Unterricht von Schülern in Weimar

Weimar. Mitte Februar erwartet die Stadtverwaltung 1100 iPads. Sie sollen noch während der Pandemie-Einschränkungen für Weimarer Schüler nutzbar sein. Damit erlebt die Stadt zwar nicht solchen Ärger wie im Kreis Nordhausen oder im Kreis Sömmerda. Doch auch die Kulturstadt rechnete mit den Geräten im vergangenen Jahr.

Fördermittel drohten zu verfallen

Ende August hatte die Schulverwaltung einen Antrag auf Landesmittel für die digitale Sofortausstattung gestellt. Der wurde auch binnen Wochenfrist bestätigt. Doch wegen Lieferschwierigkeiten drohten die Fördermittel zu verfallen. So musste die Stadt im Oktober eine Fristverlängerung beantragen. Die wurde vom Ministerium dann Mitte November bewilligt. Erst damit konnten die Tablet-Computer endlich bestellt werden.

Für die Stadt erwies es sich dabei als vorteilhaft, dass sie als Mitglied im kommunalen IT-Zweckverband KISA aus Sachsen die Beschaffung dem Zweckverband überlassen kann. Im Kreis Sömmerda musste neu ausgeschrieben werden, weil nur ein sehr teures Angebot vorlag. Im Kreis Nordhausen verzögerte sich die Mitgliedschaft in besagtem Zweckverband, so dass letztlich doch eine zeitraubende Ausschreibung nötig war.

Ausgabe obliegt den Schulen

Die 1100 iPads inklusive Hüllen und Lizenzen für zwei Jahre im Wert von 499.659,76 Euro werden an die Schulen aufgeteilt und bleiben Eigentum der Stadt. Während des Distanzunterrichts sollen sie an Schüler ausgegeben werden, „die Schwierigkeiten haben, eine solche Anschaffung privat zu leisten“, so die Leiterin des Schul- und Sportverwaltungsamtes, Anika Schams.

Die Ausgabe und Verwaltung der Geräte erfolge durch die Schulen, weil sie die Situation am besten einschätzen können. Nach den Einschränkungen des Unterrichts gehen die Geräte an die Schulen zurück und werden als Klassensätze für den digitalen Präsenzunterricht verwendet.

Die mobilen Endgeräte sind ohnehin nur ein Baustein im Digital-Pakt Schule bis 2024. Inzwischen liegen von 17 der 22 Schulen die geforderten Medienkonzepte vollständig vor.

Europaweite Ausschreibung für digitale Tafeln

Seit Dezember sind Fördermittel bewilligt, durch die Schulen mit digitalen Tafeln oder TV-Geräten (jeweils mit einem Tablet und Stick) für Präsentationszwecke ausgestattet werden. So erhalten die Falk-Grundschule 60.000 Euro für 20 TV, die Grundschule Schöndorf 12.500 Euro für zwei TV plus Tablets und eine Tafel, die Park-Regelschule im Rahmen des Umzugs und die Pestalozzi-Regelschule je 130.000 Euro für 20 Tafeln.

Das Schiller-Gymnasium kommt mit 91.000 Euro zu 14 Tafeln, das Goethe-Gymnasium mit 78.000 Euro zu 13 TV und 6 Tafeln. Das Förderzentrum Sehen kann sich auf sieben Tafeln für 45.500 Euro freuen. 27 Tafeln für 175.500 Euro benötigt das große BBZ. Die Bertuch-Berufsschule erhält 39.000 Euro für sechs digitale Tafeln. Insgesamt schafft die Stadt damit für 761.500 Euro neue Präsentationsmittel an, welche die Kreidetafel ersetzen werden.

Bei Anschaffungen in dieser Dimension ist allerdings eine europaweite Ausschreibung nicht zu umgehen. Das Verfahren hat zudem vorgeschriebene Fristen. Es werde sich drei bis vier Monate hinziehen, glaubt die Verwaltung. Die digitalen Präsentationsmittel werden deshalb wohl erst im kommenden Schuljahr nutzbar sein.