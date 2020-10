12 Positiv-Tests auf Corona in der Region

In Stadt und Kreis wurden Donnerstag 12 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Im Kreis sind 7 Menschen betroffen: Zwei Kinder waren als Kontaktpersonen einer erkrankten Familie bereits in Quarantäne, ebenso zwei weitere Infizierte. Die anderen Fälle verteilen sich über den Kreis. Seit März haben sich im Kreis 186 Menschen infiziert, 149 gelten als genesen und 31 als aktiv krank. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 29,3.

In Weimar sind 5 neu erkrankt: Zwei haben sich bei einem privaten Treffen in Sömmerda angesteckt, weitere zwei waren als Kontaktpersonen bereits in Quarantäne. Bei einem Fall sei der Infektionsweg noch unklar. In der Stadt haben sich insgesamt 158 Menschen infiziert, 146 gelten als genesen und 12 als aktiv krank. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 18,44.