13. Medienkunstpreis geht an Studierende der Bauhaus-Uni Weimar

Weimar. Traditionell zur Jahresschau der Bauhaus-Universität Weimar wurde wiederum der Medienkunstpreis der Fakultät Kunst und Gestaltung ausgelobt.

Mit dem 13. Medienkunstpreis der Fakultät Kunst und Gestaltung wurden am Samstag zwei Studierende der Bauhaus-Universität Weimar ausgezeichnet. Die mit 1250 Euro dotierten ersten Preise gingen an Eleftherios Krysalis für seine Abschlussarbeit „Politics of Listening: Soundscapes from Ramallah, Palestine“ sowie Paloma Joana Llambias Ottone für ihren Videoessay „Chile is burning and I only see blurry images“. Zum 13. Mal stiftete die Merkur Privatbank das Preisgeld. Ebenfalls vergeben wurden die Filmförderpreise des Bauhaus Film-Instituts, die Filmvorhaben oder noch im Entstehen befindliche Arbeiten und Konzepte mit je 1000 Euro unterstützen. Ausgezeichnet wurden die studentische Film-Initiative, die auch in Zeiten der Pandemie filmschaffende Studierende der Bauhaus-Uni unterstützt, und die Galerie Eigenheim Weimar. Die Galerie von Bianka Voigt und Konstantin Bayer feiert in diesem Jahr 15-jähriges Jubiläum und richtet den Medienkunstpreis seit vier Jahren aus. Im Rahmen der Preisverleihung wurde eine neue Kunstförderung für Absolvierende angekündigt – auch als ein „Zeichen der Hoffnung für die Zeit nach der Pandemie“, so Wolfgang Kissel, Dekan der Fakultät Kunst und Gestaltung.