14-Jährigem unvermittelt ins Gesicht geschlagen - Rund 20.000 Euro Schaden nach Unfall - Dutzende Temposünder

Die Meldungen der Polizei für den Raum Weimar.

14-Jährigem unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Gegen 19.50 Uhr saß am Donnerstag der später geschädigte 14-jährige Jugendliche auf einer Parkbank in der Weimarer Schillerstraße, als ihn plötzlich ein unbekannter Mann zunächst beleidigte und ihm dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Um eine weitere Konfrontation zu vermeiden, verließen der Junge und ein Zeuge den Ort. Der Schläger entfernte sich in unbekannte Richtung. Ihn beschreibt die Polizei wie folgt: Ca. 18 Jahre alt, kurze blonde Haare, graue Jacke. Er trat sehr aggressiv auf und hatte alkoholische Getränke bei sich.

Dutzende Temposünder

Am Donnerstag gab es in Hohlstedt eine Geschwin digkeitskontrolle. Es wurden insgesamt 762 Fahrzeuge gemessen, wobei es 39 Beanstandungen gab. Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 86 km/h bei erlaubten 60 km/h.

Taschendieb auf dem Theaterplatz

Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr stand eine 49-jährige Frau an einem Stand des Weihnachtsmarktes auf dem Theaterplatz in Weimar. Während sie sich die Waren anschaute, hatte sie ihre Handtasche abgestellt, was unbekannte Täter ausnutzten und diese entwendeten. In der Tasche befand sich die Geldbörse der Frau mit Geldkarten und Dokumenten sowie ihr Mobiltelefon. Es entstand ein Schaden von ca. 250 Euro.

Rund 20.000 Euro Schaden nach Unfall nahe Magdala

Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr fuhr der Fahrer eines Audi aus Magdala kommend in Richtung Mellingen. In einer Rechtskurve kam ihm ein Mercedes Transporter entgegen. Der Transporterfahrer kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zu weit in die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem Audi-Fahrer. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro am Transporter. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Dort beläuft sich der Schaden auf ca. 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

