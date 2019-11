Weimar. Der 27. Benefiz-Trödelmarkt in der Johanneskirche endet mit dem bislang höchsten Erlös in seiner Geschichte: Rund 23.500 Euro werden eingenommen.

27. Benefiz-Trödelmarkt erzielt 23500 Euro Erlös

Der Benefiztrödelmarkt der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Weimar am Wochenende in der Johanneskirche schlägt alle bisherigen Rekorde. Auf stattliche 23.500 Euro summiert sich der Erlös. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden 21.827 Euro eingenommen. Der Jubiläumströdelmarkt 2017 hatte erstmals die 20.000 Euro-Marke geknackt. Das Geld kommt ausschließlich Kindern zugute. Doch nicht nur die Einnahmen auch die Menge der abgegebenen Sachspenden stellte nach Angaben von Heidrun Scholz, Gründerin und Leiterin des Trödelmarktes, alles Bisherige in den Schatten. Als Haupthelden der Erfolgsgeschichte sieht Heidrun Scholz deshalb auch die Menschen, die ihre Sachen der Kirche brachten wie auch die Bäckerinnen und Bäcker, die mit mehr als 80 leckeren Kuchen den Markt bereicherten.

Schon lange vor Beginn des Marktes warteten viele Bürger geduldig vor dem Portal, um mit Öffnung der Tür hereinzustürmen. Der Besucherzustrom riss am Samstag wie am Sonntag nie ab. „Der Andrang war riesig. Manchmal war es so voll, dass man gar nicht genug sehen konnte“ von den Dingen, die sich auf und unter den Tischen stapelten, beobachtete Helga Ahlgrimm aus dem Kreis der Hauptverantwortlichen. Mehr als 40 Ehrenamtliche halfen unter Leitung des Kindertage-Teams beim Verkauf der überwältigenden Fülle. Jüngste Helfer waren die 8-jährige Daliah und der 13-jährige Noam, die sich an der Seite ihrer Mutter trotz ihrer Jugend unermüdlich einbrachten. Sie alle vereint die Idee, sich für eine wirklich gute Sache einsetzen zu können. Heidrun Scholz berichtet von einer „sehr schönen Atmosphäre untereinander“. Eine ältere Dame aus Weimar-West, die aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst mit zupacken kann, hilft seit Jahren auf ihre Weise: mit selbst gestrickten Pullovern und Topflappen und spendet den Helfern Kaffee und Kuchen.

Gefragt war einfach alles: Elektrogeräte ebenso wie Kinderspielzeug, Bücher, Schallplatten und CDs, Tisch- und Bettwäsche, Dekoartikel für die Advents- und Weihnachtszeit, Bilderrahmen, Schmuck, Geschirr, Sammeltassen, Gläser, Besteck, Vasen. Rund 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hatten die Dinge 14 Tage zuvor Abend für Abend angenommen, ausgepackt, geordnet, sortiert und ansprechend auf den Tischen präsentiert.

Zu den verlässlichen Helfern nach Abschluss des Marktes gehörte Sonntagabend wiederum die Taubacher Feuerwehr: Sie trug die schweren Bücherkisten aus dem Obergeschoss der Kirche hinunter. Was übrig blieb, ging an die Weimarer Tafel. Über Kinderbücher freute sich die Pestalozzi-Grundschule, die derzeit eine Schulbibliothek aufbaut. Auch die Kaleb Gruppe Weimar, die Caritas und Café Conti suchten sich aus, was für ihre Besucher und Nutzer von Wert ist. Punkt 13.30 Uhr war die Kirche am Montag wieder beräumt und picobello hergerichtet. Nichts erinnerte mehr an den Trubel, der dort zwei Tage lang geherrscht hatte.

Wie bereits im vergangenen Jahr können sich auch in diesem Jahr wieder Initiatoren von Projekten mit Kindern in Weimar und Umgebung für eine finanzielle Unterstützung bewerben. Bewerbungsschluss ist der 12. Januar 2020. Das Kindertageteam behält sich vor, Bewerber zu einem Gespräch einzuladen.

www.kindertage-weimar.de