28 Projekte in Weimar und Umgebung mit über 64.000 Euro unterstützt

Weimar/Weimarer Land. Die Sparkassenstiftung Weimar – Weimarer Land unterstützt gemeinnützige Projekte. Wer Unterstützung für sein Vorhaben in den kommenden Monaten möchte, sollte sich aber beeilen.

Seit der Gründung im Jahr 1995 ist die Sparkassenstiftung engagiert, um gemeinnützige Vereine und Projekte in der Region finanziell zu fördern. Ende März komme das Kuratorium der Sparkassenstiftung Weimar – Weimarer Land nun zur Frühjahrssitzung zusammen, um über etwaige neue Förderungen von Projekten zu entscheiden. Daher macht die Stiftung darauf aufmerksam, dass Förderanfragen zu diesem Zweck noch bis zum 15. Februar eingereicht werden können. Das Online-Anfrageformular sowie Informationen zu den Förderkriterien sind abrufbar unter www.sparkassenstiftung-weimar.de.

Zuletzt habe das Kuratorium in seiner Herbstsitzung vergangenen Jahres über die bis dahin eingegangenen Förderanfragen entschieden. Dabei wurden 26 Projekte gemeinnütziger Vereine mit insgesamt 46.550 Euro bedacht. Dazu sollen 17.600 Euro für eigene Maßnahmen verwendet werden, wie die Sparkassenstiftung mitteilt. Darunter zählen Stipendien, aber auch die Auslobung von Förderpreisen für exzellente schulische Leistungen und hohes gesellschaftliches Engagement in diesem Jahr.

Knapp 20.000 Euro für Projekte in der Stadt Weimar

Im Weimarer Stadtgebiet erhält die größte finanzielle Zuwendung der Verein „Brettern – Skaten und Mukke“ aus Weimar. Mit insgesamt 3000 Euro werde die Skatenacht 2023 unterstützt. Geplant ist diese wieder am letzten Juli-Wochenende, sagt Hannes Hendrich, Vorstandsmitglied im Verein. Bei der mittlerweile 14. Skatenacht sollen Workshops gerade für jüngere Skater, die noch nicht so gut skaten können, mehr in den Fokus gerückt werden, gibt er einen ersten Ausblick. „Dann werden wieder zwei bis drei Bands spielen.“ Das Motto könne er indes noch nicht verraten.

2500 Euro gehen an die ACC-Galerie für das Forschungsprojekt und die Ausstellung „unscharf maskieren – Eine poetische Befragung des DDR-Fotoerbes“, 2200 Euro erhält der Stadtsportbund für Sportwettkämpfe, Sportveranstaltungen und Sportangebote an und mit Weimarer Schulen in diesem Jahr. Mit 2000 Euro wurden der Radfahrverein 1990 „Die Löwen“, der Verein „Via nova – zeitgenössische Musik in Thüringen“, der Weimarer Gitarre-Verein und erneut der Stadtsportbund mit einem weiteren Projekt bedacht. Insgesamt 2650 Euro gehen zudem an den Hochschulsportverein Weimar für vier verschiedene Projekte. 750 Euro erhält dann noch die Bauhaus-Uni für ein Publikations- und Ausstellungsprojekt, 700 Euro der Förderverein Weimarer Stadtstreicher.

Insgesamt 4000 Euro fließen nach Hohenfelden

In der Region erhält der Kreisfeuerwehrverband Weimarer Land für den Sparkassencup der Jugendfeuerwehren des Weimarer Landes und der Stadt Weimar eine Finanzspritze in Höhe von 3000 Euro. Zudem kann sich der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) Regionalverband Weimar/Apolda über 1000 Euro für Artenschutzmaßnahmen für Gebäudebrüter, Fund-Vögel und Fund-Igel freuen.

Im Weimarer Land gehen unter anderem 4000 Euro nach Hohenfelden, einerseits an den Förderverein Thüringer Freilichtmuseum für zwei Projekte (3000 Euro) sowie an die Künstlergruppe Hohenfelden, darüber hinaus knapp 6000 Euro an den Kreissportbund Weimarer Land und 1500 Euro an den Verein Eulensteinscher Hof.