31 Infektionen bestätigt

Weimar. Oberbürgermeister Peter Kleine informierte am Montag den Hauptausschuss des Stadtrates über die Lage: Danach waren bis zum Abend in Weimar 31 Infektionen durch Labortests bestätigt. Zwei Erkrankte waren wieder genesen, zwei werden stationär behandelt. Schwere Krankheitsverläufe gab es in Weimar bisher nicht.