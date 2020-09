31. Interkulturelle Wochen sind eröffnet

Mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche St. Peter und Paul starteten in Weimar die Interkulturellen Wochen Das Evangelium wurde in Farsi vorgetragen.

Mit einem „Zusammen leben. Zusammen wachsen“ überschriebenen Gottesdienst in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) wurden am Sonntag in Weimar die 31. Interkulturellen Wochen eröffnet. Unter dem Motto „Das Dinner macht Pause, aber der Dialog geht weiter" laden die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Weimar und der Interreligiöse Dialog am Freitag, 25. September, 17 bis 18.30 Uhr, zudem zu einem Interreligiösen Abendspaziergang in den Park an der Ilm ein. Zwischen Sternbrücke und Goethe-Gartenhaus gewähren die Gemeinden Einblick in ihre Religionen.