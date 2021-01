48-jährige Falschparkerin zeigt in Weimar Polizisten durch die Frontscheibe den Mittelfinger

Weimar. Eine 48-Jährige war anscheinend so erbost, dass sie in Weimar in der Rudolstädter Straße nicht parken durfte, dass sie den Polizisten, die sie darauf hinwiesen, den Mittelfinger zeigte.