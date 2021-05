62-jährigen Radfahrer nach Sturz auf Radweg bei Bad Berka gefunden - Geschwindigkeitskontrollen in Ramsla und Großschwabhausen

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei aus Weimar.

Montagabend wurde auf dem Radweg von Tiefengruben kommend, ca. 100 Meter vor dem Ortseingang Bad Berka,ein 62-jähriger Radfahrer aufgefunden. Dieser stürzte vermutlich und blieb regungslos auf dem asphaltierten Weg liegen, berichtet die Polizei. Durch einen Ersthelfer wurden umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, welche durch die eintreffenden Rettungskräfte weitergeführt wurden.

Im Anschluss wurde der Radfahrer in die Zentralklinik gebracht. Sein Zustand ist lebensbedrohlich. Ursache für den Sturz war vermutlich ein Herzinfarkt. Anhand des Spurenaufkommens an der Unfallstelle gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei-Inspektion Weimar unter Telefon: (03643) 882-0 zu melden.

Wildunfälle

Am Montagabend befuhr der Fahrer eines Renault die Landstraße aus Bad Berka kommend in Richtung Legefeld. Ca. 100 Meter vor dem Bahnübergang Legefeld überquerte plötzlich ein Rehbock die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug, berichtet die Polizei. Das Tier wurde tödlich verletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Am Dienstag gegen 1.10 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Mönchenholzhausen in Richtung Eichelborn, kurz nach der Autobahnunterführung der BAB 4, ein Zusammenstoß zwischen einem Wildschwein und einem Auto, berichtet die Polizei. Das Tier flüchtete von der Unfallstelle, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein in der Prellerstraße geparkter Audi Q5 beschädigt, berichtet die Polizei. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit noch nicht vor.

Verfolgt

Montagmorgen erhielt die Weimarer Polizei die Information, dass sich in Großschwabhausen seit dem Wochenende ein Autofahrer verdächtig verhält. Das Fahrzeug mit Erfurter Kennzeichen wechselte mehrfach den Standort innerhalb des Ortes, berichtet die Polizei. Die Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Bei dem Versuch den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, floh dieser.

Auf einem Feldweg in der Nähe von Niedersynderstedt verließ er das Auto und flüchtete zu Fuß weiter,konnte aber durch die Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug wurde Crystal Meth und weitere Kennzeichen aufgefunden. Eine Überprüfung ergab, dass der vorbestrafte und erst im Februar diesen Jahres aus der Haft entlassene Fahrer das Auto zwar regulär gekauft, aber weder zugelassen noch versichert hatte. Außerdem war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann vorerst entlassen.

Geschwindigkeitskontrollen in Ramsla und Großschwabhausen

Montag zwischen 7 Uhr bis 13.30 Uhr wurde in Ramsla eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.Bei insgesamt 491 Fahrzeugen kam es zu 44 Beanstandungen, berichtet die Polizei. Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 55 bei erlaubten 30 km/h.

In der Zeit von 12 Uhr bis 17.30 Uhr kontrollierten die Beamten in Großschwabhausen. Hier kam es bei 249 gemessenen Fahrzeugen zu 24 Verstößen. Schnellster war ein Autofahrer mit 80 statt der erlaubten 50 km/h.