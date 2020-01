Weimar. Das 9. Themenjahr der Dada-Dekade wurde am Freitagabend in der Galerie Markt 21 eröffnet.

9. Themenjahr der Dada-Dekade eröffnet

Kein Platz blieb frei, als am Freitagabend in der Galerie Markt 21 das 9. Themenjahr der Dada-Dekade eröffnet wurde. Die Performance unter dem Motto „Mann – Manie – Manifest“ wurde in bewährter Weise von Michael von Hintzenstern (Harmonium) geleitet. Mitwirkende waren der Absurde Chor, Sopranistin Norico Kimura und Daniel Hoffmann (Trompete). Für flotte Rhythmen sorgte die „Neue Bauhauskapelle“. Mit Simultanmalerei erinnerte Gabriele Stötzer an Francis Picabia, der eine große Zeichnung auf einer Schiefertafel ausführte, indem er die fertigen Teile immer wieder wegwischte.