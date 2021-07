„A shtim fun harts“ im „Zeltdorf“

Sasha Lurje ist eine der Kursleiterinnen im Liedworkshop des Yiddish Summer Weimar, der am Sonntag auf dem Herderplatz seine Abschlusspräsentation gestaltet.

Weimar. Die Yiddish Summer Weimar steht vor seinem ersten Konzert-Wochenende in Weimar.

„A shtim fun harts“ ist eine beliebte Tradition beim Yiddish Summer Weimar und wird am Freitag, 30. Juli, 19.30 Uhr, unter den Zelten des Beethovenplatzes auch in diesem Jahr zelebriert.

Inspiriert vom Shabbes (Schabbat) – dem Tag der Ruhe, der eine zentrale Rolle im jüdischen Leben spielt – sind alle zu einem gemeinsamen Abend mit Liedern, Melodien, Geschichten und Erinnerungen eingeladen. Jeweils am Freitagabend wird der Yiddish Summer Weimar die Workshop-Zelte am Beethovenplatz in kleine „Häuser“ verwandeln, und Interessierte sind eingeladen, das temporäre Dorf zu besuchen. Jedes „Haus“ wird unterschiedlich sein und man kann nach Belieben kommen und gehen.

Am Wochenende finden die ersten beiden Konzerte auf dem Herderplatz statt:

Am Samstag, 31. Juli, 19.30 Uhr, sind dort Lorin Sklamberg und Josh „Socalled“ Dolgin zu erleben, – allein wie auch zusammen. Kartenreservierung unter info@yiddishsummer.eu oder 0157/76463340.

Am Sonntag, 1. August, 19.30 Uhr, folgt die Abschlusspräsentation des Lied-Workshops. Interpretiert werden die 100 Jahre alten Melodien der Kiselgof-Makonovetsky-Manuskripte. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.