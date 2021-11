A4-Ausfahrt Weimar ist Freitag gesperrt

Weimar. In Fahrtrichtung Dresden: Nohra oder Mellingen nutzen

Die Autobahnausfahrt Weimar an der Richtungsfahrbahn nach Dresden ist an diesem Freitag von 8 bis 18 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Wer aus Richtung Erfurt kommend ursprünglich an der A4-Anschlussstelle Weimar abfahren wollte, muss entweder bereits in Nohra die Autobahn verlassen oder die Anschlussstelle Apolda bei Mellingen nutzen. Über Letztere ist auch die offizielle Umleitung nach Weimar ausgewiesen. An der Ausfahrt Weimar der A4 muss ein Kabelschacht repariert werden, hieß es auf Nachfrage bei der städtischen Straßenverkehrsbehörde.