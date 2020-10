Ab Dezember neue Taxipreise in Weimar

Für Taxifahrten in Weimar gilt ab Dezember eine neue Tarifordnung. Sie wurde auf Antrag des Landesverbandes der Taxiunternehmen von der Stadt Weimar festgesetzt. Steigen werden ab 1. Dezember sowohl der Grundpreis von bisher 3,50 auf 4,00 Euro als auch die ersten drei mit Fahrgästen gefahrenen Kilometer. Ihr Preis steigt von 3,00 auf 3,50 Euro. Jeder weitere Kilometer mit Fahrgästen wird mit 2,40 Euro statt bisher 2 Euro berechnet.

Zuschläge werden unter anderem für jedes Gepäckstück (40 Cent statt bisher 30 Cent) erhoben. Geblieben ist dabei die Obergrenze von 2,40 Euro für Gepäck. Steigen wird der Zuschlag für Wartezeiten. Er beträgt künftig 36 Euro pro Stunde statt bisher 30 Euro und wird anteilig erhoben. Für Großraumtaxis mit mehr als vier Fahrgästen steigt der Zuschlag von fünf auf sechs Euro. Ganz neu ist der Zuschlag (6€) für Sondertaxis, die Fahrgäste mit Handicap im Rollstuhl sitzend transportieren können.

Die Straßenverkehrsbehörde hat Beispiele ausgerechnet, wie sich markante Fahrten in Weimar verändern: So kostet bisher eine Drei-Kilometer-Fahrt vom Goetheplatz zum Klinikum 12,50 Euro (Grundpreis 4 Euro plus dreimal 3 Euro je Kilometer). Mit dem neuen Tarif muss der geeichte Fahrpreisanzeiger für die drei Kilometer 14,50 Euro anzeigen. Sie setzen sich aus 4 Euro Grundpreis plus dreimal 3,50 Euro für jeden besetzt gefahrenen Kilometer zusammen. Im voll besetzten Großraumtaxi steigt der Preis für diese Fahrstrecke von 17,50 Euro auf 20,50 Euro.

Eine Fünf-Kilometer-Fahrt vom Hauptbahnhof zur Grundschule nach Ehringsdorf kostet künftig 19,30 Euro. Der Preis setzt sich aus 4 Euro Grundpreis plus dreimal 3,50 Euro für die ersten drei Kilometer plus zweimal 2,40 Euro für zwei weitere Kilometer zusammen. Bisher waren für die Fahrt 16,50 Euro fällig.



Die weiteste Entfernung im Stadtgebiet wäre eine Fahrt von Schöndorf, Am Teich, nach Legefeld Zum Seeteich. Das sind laut Verkehrsbehörde etwa 12,5 Kilometer. Der Fahrpreis beträgt bei derzeitigem Tarif 31,50 Euro und steigt ab 1. Dezember auf 37,30 Euro oder 43,30 Euro im Großraumtaxi mit mehr als vier Fahrgästen.

Noch im Pflichtfahrgebiet (50 km) der Weimarer Taxis liegt eine Fahrt vom Goetheplatz zum Flughafen Erfurt-Weimar über die Autobahn. Für die etwa 41 Kilometer sind nach neuem Tarif 106,70 Euro zu zahlen. Bisher kostete diese Fahrt 88,50 Euro.

Der Landesverband der Taxiunternehmen führte die Steigerung der Fahrzeugkosten seit 2014 als Grund für seinen Antrag an. Zudem seien die Personalkosten durch den gesetzlichen Mindestlohn zwei Mal gestiegen. Mit Mindestlohn könne man aber nicht ausreichend Personal gewinnen, um zu jeder Zeit Fahrzeuge bereit zu halten. – Diese Erwartung hat mit dem neuen Tarif nun die Stadt Weimar an die 17 in Weimar zugelassenen Taxiunternehmen. An einer Gesprächsrunde mit der Verwaltung nahmen 16 Unternehmen teil. Bei der Abstimmung über die Tariferhöhung votierten zehn dafür, sechs dagegen.