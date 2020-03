Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abschied mit „Hoch auf dem gelben Wagen“

Als vorletzter der ersten nach der Gebietsreform 1994 gewählten Weimarer Ortsteilbürgermeister wurde in Oberweimar-Ehringsdorf Karl-Heinz Kraass verabschiedet. Den Rahmen bildete im Beisein von Oberbürgermeister Peter Kleine und zahlreichen Bürgern die letzte Sitzung des Ortsteilrates, an der Kraass teilgenommen hat.

Mehr als 25 Jahre hatte Karl-Heinz Kraass das Ehrenamt inne. In dieser Zeit lernte er gefühlt fast alle rund 6000 Einwohner von Oberweimar, Ehringsdorf und Siedlersfreud persönlich kennen, hatte regen Austausch mit Gewerbetreibenden und Einrichtungen, erinnerte Ortsteilrat Gerhard Diez. „Sie haben für Projekte gekämpft, wie die Beleuchtung für den Sommerweg nach Belvedere, Parkraum für Veranstaltungen und Schulzubringer in Oberweimar, mehr Verkehrssicherheit an den Schulen und Hochwasserschutz oder ebenso für kulturelle Veranstaltungen wie den Tag des offenen Geotops“, hob Gerhard Diez hervor und fügte hinzu: „Auch wenn wir des Öfteren nicht immer einer Meinung waren bei Projekten oder deren Herangehensweise, so habe ich Sie immer sehr für Ihre unermüdlichen Aktivitäten geschätzt.“

Gerhard Diez sprach Karl-Heinz Kraass im Namen des gesamten Ortsteilrates herzlichsten Dank für sein Engagement aus. Nach den unruhigen Jahren, die er bisher in seinem (eigentlichen) Ruhestand verbracht habe, wünschten sie ihm einen nun wirklich ruhigen Ruhestand sowie ihm und seiner Familie viel Gesundheit. Der sichtlich gerührte Kraass wurden vom Ortsteilrat mit einem Präsentkorb voller gesunder Dinge in Bio-Qualität bedacht, darunter Honig vom Imker, Säfte oder selbst gemachte Marmelade. Als Verpackung für den Transport auf seinem Fahrrad gaben ihm seine bisherigen Mitstreiter einen Stoffbeutel mit Weimar-Motiven mit auf den Weg.

Auch Oberbürgermeister Peter Kleine bedankte sich für das über 25-jährige ehrenamtliche und unermüdliche Engagement. Ausdruck fand dies unter anderem in einer Ehrenurkunde, die er Karl-Heinz Kraass überreichte. Professor Günther Leidel übergab zum Abschied einige CDs und stimmte auf dem Klavier neben seiner „Ehringsdorfer Hymne“ auf Wunsch von Kraass das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ des Kranichfelder Rudolf Baumbach an, das alle gemeinsam gesungen haben. Bekanntlich heißt es darin: „Ich möcht’ so gerne noch bleiben, aber der Wagen der rollt.“

Karl-Heinz Kraass war beziehungsweise ist neben der Arbeit als Ortsteilbürgermeister vielfach engagiert, so als Stadtrat in Weimar, im Regionalbeirat der Impulsregion oder als Schöffe am Familiengericht. Im April 2016 überreichte ihm Ministerpräsident Bodo Ramelow im Auftrag des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck den Bundesverdienstorden. Damit wurden sein Lebenswerk sowie sein Einsatz in nahezu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gewürdigt, darunter Politik, Kultur, Gesundheit, Bildung oder auch Geschichte, Denkmalpflege und Naturschutz.

Die Bewohner des Ortsteils sind am 22. März aufgerufen, einen Nachfolger für Karl-Heinz Kraas zu wählen. Von den Ortsteilbürgermeistern, die nach Gebietsreform als erste in Weimar gewählt worden sind, ist jetzt nur noch der Tiefurter Jörg Rietschel im Amt.