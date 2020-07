Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abschied von der Ladesäulen-Pauschale

An den öffentlichen Ladesäulen der Stadtwerke Weimar ist seit Mittwoch die Zeit der Ladepauschale vorüber. Ab 1. Juli 2020 wurde die verbrauchsgenaue Abrechnung eingeführt. Statt des Pauschalpreises von 4,50 Euro brutto pro Ladevorgang zahlen Elektroautomobilisten nun die geladene Strommenge.

„Nach der abgeschlossenen eichrechtskonformen Umrüstung der Ladesäulen durch den Hersteller Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG ist jetzt eine verbrauchsgenaue Abrechnung möglich“, teilten die Stadtwerke mit. Dafür mussten laut Eichrechtsverordnung vom 1. Januar 2018 rechtskonforme Zähler in die Normalladesäulen (AC) eingebaut werden. Für Schnellladesäulen (DC) wie in der Damaschkestraße gibt es dagegen noch keine rechtskonformen Zähler. Dort werde weiter pauschal abgerechnet.



Die Stadtwerke Weimar berechnen ihren Kunden 45 ct brutto pro Kilowattstunde (kWh) beim Laden an eigenen Ladesäulen und denen der Netzwerkpartner von ladenetz.de. Während der Absenkung der Mehrwertsteuer bis 31. Dezember sind es 44 Cent. Hinzu kommen einmalig 10 Euro für die europaweite Ladenetz-Karte sowie eine monatliche Service-Pauschale von 10 Euro. Alle anderen Nutzer bezahlen den Tarif ihres Ladekarten-Anbieters.



In Thüringen gibt es inzwischen mehr als 600 Ladepunkte. Die Stadtwerke betreiben zwölf Ladesäulen, davon eine Schnellladesäule, mit insgesamt 25 Ladepunkten. Alle werden sie mit Öko-Strom gespeist und sind rund um die Uhr erreichbar. An AC-Ladestationen sind Ladeleistung mit bis zu 22 Kilowatt (kW) möglich. An einer Schnellladestation kann die Ladeleistungen bis zu 50 kW betragen. In naher Zukunft sollen auch DC-Stationen mit bis zu 150 kW zur Verfügung stehen.

Wer nicht allein auf öffentliche Ladesäulen angewiesen sein will, dem ermöglichen die Stadtwerke auch das Laden zu Hause aus. Mit dem Tarif WeimarStrom Mobil / Solar Öko können Elektrofahrzeugbesitzer günstiger als mit Haushaltsstrom laden. Dazu benötigt es einen zweiten Zähler. Wer sich zudem für eine Wallbox (Wandladebox) entscheidet, der lädt schneller und sicherer als an der normalen Steckdose.