Acht Säle im Weimarer Land kochen am Wochenende

Weimarer Land. Das zweite große Faschings-Wochenende im Weimarer Land steht ins Haus.

Das zweite große Wochenende der Faschings-Saison bringt im Weimarer Land in acht Orten das närrische Publikum in die Säle. Los geht es am Freitag, 3. Februar: Um 20 Uhr erklingt in der „Neuen alten Turnhalle“ in Magdala das klassische Auftakt-Lied „Madel ist schön“ und läutet die erste von fünf Festsitzungen des Magdalaer Carneval-Clubs (MCC) ein. 20.23 Uhr hat der Heichelheimer Bürgerverein in den Akazienhof geladen – dort steigt eine kleine, aber feine Faschingsparty für die Erwachsenen der Region. Am Sonntag, 5. Februar, ab 15 Uhr folgt an gleicher Stelle der Kinderfasching.

In Tonndorf geht es am Samstag, 4. Februar, um 14.30 Uhr mit dem Kindertanz los, am Abend folgt 20.11 Uhr in der Gemeindehalle am Burghof die zweite Festsitzung. Auch in Gutendorf (Sohnstedter Karneval ab 19.11 Uhr), Rittersdorf und Magdala (beide 20 Uhr) gehen die jeweils zweiten Sitzungen über die Bühne.

Für Hopfgarten startet hingegen um 20.11 Uhr die einzige große Abendsause im Saal der „Weintraube“. In Hayn freuen sich die Karnevals-Fans auf die erste von zwei Festsitzungen, los geht es 19.30 Uhr. Bad Berka legt am Sonntag um 15.11 Uhr im Zeughaus mit dem Kinderfasching los.