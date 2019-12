Auf dem Gelände der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße finden am Sonntag ein Flohmarkt, Führungen und mehr statt.

Adventsflohmarktin der Alten Feuerwache

Ein Familien-Weihnachtsfest mit Flohmarkt richtet die Bürgerinitiative Alte Feuerwache Weimar am Sonntag im Hof des Gemäuers aus. Sie hat Nachbarn und Gäste eingeladen, ab 9.30 Uhr kostenlos einen eigenen Flohmarktstand in der Remise aufzubauen. Im Gegenzug ist ein Beitrag zum Kuchenbuffet willkommen. Mitglieder des Vereins bieten zudem um 10 und 12 Uhr Führungen durch die Gebäude an und geben Auskunft zum aktuellen Planungsstand. Für das leibliche Wohl sorgen der Glühweinstand der EVG, heiße Suppe und ein Kuchenbasar. Ab 16 Uhr gibt es Stockbrot an der Feuerschale. Für Unterhaltung am Nachmittag sorgen Livemusik, Bastelstrecke, Tombola und um 14 Uhr der Märchenerzähler Doc MacDooley. Als Höhepunkt rückt 15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Mitte mit ihrem Leiterwagen an.

Sonntag, 15. Dezember, ab 9.30 Uhr, Erfurter Straße 37