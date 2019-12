In Legefeld feierte Herta Brömmer aus Hopfgarten ihren 100. Geburtstag.

Legefeld. Im Legefelder Seniorenheim feierte Herta Brömmer am Sonntag mit der Familie ihren ersten dreistelligen Geburtstag.

Älteste Hopfgartenerin ist nun 100

Das Schild mit der 100, das am Fenster lehnte, war mehr als nur ein lieber Gruß an die Jubilarin. Den wenigen im Raum, die Herta Brömmer noch nicht kannten, bot es einen Anhaltspunkt, dass es tatsächlich diese adrette, vitale Dame ist, der die Glückwünsche gebühren. Im Legefelder Seniorenheim des Trägerwerks Soziale Dienste feierte sie am Sonntag ihren ersten dreistelligen Geburtstag.

Herta Brömmer stammt aus der Mark Brandenburg. Dass sie zur Hopfgartenerin wurde, war der Liebe zu danken. Im Krieg war ihr späterer Mann Helmut als Soldat bei der Familie nahe Wiesenburg einquartiert. Die beiden verliebten sich, heirateten 1942, und er nahm sie mit in seine Heimat nach Thüringen. Dieser Schritt sollte danach auch sein Gutes für die Gemeinde haben. Immerhin wurde die Tochter des Paares, Hannelore Vent, Bürgermeisterin in Hopfgarten. Und deren Sohn Maik wiederum spannte sich vor das Unternehmen, die Dorfkirche St. Vitus zu erhalten. Neben ihrer Tochter kann Herta Brömmer inzwischen auf zwei Enkel, fünf Urenkel und eine Ururenkelin, die erst vier Monate alte Alina Luisa, stolz sein. Mit dem Umzug nach Legefeld im vergangenen Jahr muss sie freilich nicht auf die Familie verzichten. Schließlich arbeitet ihr Urenkel Marcel Zaubitzer, der auch Papa von Alina Luisa ist und sie auch zur Ururoma mitbringt, als Hausmeister in ihrem Heim. Und nach Hopfgarten holen sie ihre Lieben ebenfalls regelmäßig, das nächste Mal zu Heiligabend. In ihrem Alltag kann Herta Brömmer noch vieles selbst erledigen, weiß Hausleiterin Renata Gärtner. Außerdem rätselt sie gern und liest. Unter den Heimbewohnern hat sie längst Freundinnen gefunden. Und auch mit den Mitarbeitern dort versteht sich „Marcels Oma“, wie sie im Haus genannt wird, gut. Mit einer kleinen Träne im Knopfloch denkt sie indes an ihren Garten in Hopfgarten zurück, der ihr großes, wohlgehütetes Steckenpferd war. Die Blumen, die hier gediehen, verkaufte Herta Brömmer viele Jahre lang auf dem Weimarer Markt. Leicht sei es ihr nicht gefallen, sich für die Mutter nach einem Heimplatz umzusehen, sagte Hannelore Vent. Mit der Rundumbetreuung zu Hause gelangte sie jedoch an die Grenzen ihrer Kräfte. Immerhin feierte die Tochter zu Monatsbeginn ihren 76. Geburtstag. So weit sie sich erinnern könne, sagt Hannelore Vent, sei ihre Mutter übrigens die erste 100-jährige Hopfgartenerin. Schon am 11. Januar steht dem Dorf derweil der nächste 100. Geburtstag ins Haus.