Ärger mit Spielstraßen in Wohlsborn und Ballstedt

Während in dem einen verkehrsberuhigten Bereich im Nordkreis nun wieder Ruhe einkehren kann, beginnt es in einem anderen zu rumoren: Nach 14 Monaten hat der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg den Streit um die Plattenstraße zwischen Großobringen und Wohlsborn beendet. Der Gemeinde Ballstedt hingegen droht mit einem artverwandten Problem plötzlich und unvermittelt Ärger.

Die Lösung für die Plattenstraße zwischen der Großobringer Tankstelle und dem Wohlsborner Neubau-Wohngebiet zeichnete sich bereits bei einer ausführlichen Beratung im Bauausschuss ab. „Durch bauliche und gesetzliche Vorgaben, die wir nicht umgehen können“, so Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU). Der Stadtrat votierte nach nur kurzer Debatte mit 19:1 Stimmen für eine Sperrung. Der entsprechende Antrag liegt seit Donnerstag bei der Unteren Verkehrsbehörde im Apoldaer Landratsamt, das in voraussichtlich drei bis vier Wochen einen Bescheid zum Aufstellen der Sperrschilder erlassen dürfte. Wenn diese stehen, wahrscheinlich im Januar oder Anfang Februar, dürfen nur noch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Fahrräder diese Route benutzen. Die eine Gegenstimme kam aus Großobringen, wo der damals noch zuständige Gemeinderat eine solche Sperrung im November 2018 abgelehnt hatte.

In der Folge dieser Entscheidung wird nun die Beschilderung im Wohlsborner Wohngebiet als verkehrsberuhigte Zone auch tatsächlich rechtswirksam. Als nämlich Autofahrer mit Beginn der Straßensperrung in Altschöndorf begannen, die Plattenstraße als Schleichweg zu benutzen, hatte sich herausgestellt, dass es eine verkehrsrechtliche Anordnung für die sogenannte „Spielstraße“ aus dem Landratsamt offenbar nie gegeben hatte.

Die Landgemeinde wartet nunmehr auf Post der Unteren Verkehrsbehörde – Ballstedt hat sie bereits bekommen. In dem Schreiben wird die Gemeinde aufgefordert, ihre Spielstraßenschilder in den beiden Nachwende-Wohngebieten im Ort mitsamt den Schwellen auf der Fahrbahn abzubauen – und das bis spätestens einen Tag vor Heiligabend. Falls die Ballstedter dem nicht nachkommen, werde der Kreis zum Mittel der Ersatzvornahme greifen, anstelle der Gemeinde handeln und ihr dafür die Rechnung präsentieren.

Den Ballstedter Bürgermeister Joachim Pommeranz traf das Problem wie aus heiterem Himmel. Schließlich existieren die Beschilderungen bereits seit 1996. Zudem sei es bei in sich geschlossenen Wohngebieten, deren Straßen ohne Durchgangsverkehr lediglich von den Anliegern genutzt werden, durchaus üblich, sie als beruhigten Bereich kenntlich zu machen. Da es immer wieder Autofahrer gab, die das dort geforderte Schritt-Tempo ignorierten, aber ebenso auch den Wunsch, das Limit durchzusetzen, hatte die Gemeinde 2015 eine Bürgerversammlung einberufen. In deren Ergebnis ließ man im Wohngebiet am Steingarten zwei Schwellen quer über die Straße verlegen, die eine langsame Überfahrt erfordern.

Dass die Schilder und Schwellen einen Sinn haben und ihren Zweck erfüllen, will die Untere Verkehrsbehörde nicht in Abrede stellen. Sie will sie dennoch als „Mängel“ beseitigt sehen, weil die Gemeinde die Beschilderung seinerzeit als eigenmächtige Entscheidung getroffen habe. Das widerspricht jedoch geltendem Recht: Jedes Verkehrszeichen im Kreis muss in Apolda beantragt und genehmigt werden. Da die Behörde nun von dem Mangel in Ballstedt Kenntnis erlangt habe, sei sie deshalb nicht umhin gekommen, dessen Behebung anzuordnen, hieß es am Freitag aus dem Landratsamt.