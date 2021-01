Großeinsatz für die Feuerwehren in Apolda. Gegen 23 Uhr stand der Dachstuhl des Aldimarkt in der Buttstädter Straße in Flammen.

Aldi-Markt in Apolda in Flammen

Großeinsatz für die Feuerwehren in Apolda. Kurz 23 Uhr ging ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein, dass der Dachstuhl des Aldimarktes an der Buttstädter Straße in Flammen stehe. Sofort rollten Feuerwehren zur Einsatzstelle. Die Einsatzkräfte sahen schon aus der Ferne sie die Flammen in den Himmel steigen.

Umgehend wurden alle verfügbaren Kräfte aus Apolda und Umgebung alarmiert, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Das Gebäude stand inzwischen im Vollbrand. Weil sich im Lager des Supermarktes noch Feuerwerkskörper befanden stiegen diese in den Nachthimmel über der Einsatzstelle.

Die Feuerwehren haben alle Hände voll zu tun, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Zu den Löscharbeiten sind auch die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Bad Sulza und Mellingen hinzugezogen worden.