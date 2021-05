Altdörnfeld ist Startpunkt für Feldrain-Projekt

Altdörnfeld. Bis 2026 will die in Vippachedelhausen ansässige Natura-2000-Station insgesamt elf Hektar blühende Randstreifen säen.

Mit der Aufwertung eines Feldrains bei Altdörnfeld nahm vor wenigen Tagen ein neues Projekt der Natura-2000-Station Mittelthüringen/Hohe Schrecke seinen Auftakt. Es trägt den etwas umständlichen Titel „Vernetzung für Insekten in der Agrarlandschaft zwischen Natura-2000-Gebieten in Thüringen“, abgekürzt VIA. Es geht darum, bestehende Randstreifen von Agrarflächen zu artenreichen, insektenfreundlichen, blühenden Flächen zu machen und neue Streifen anzulegen.

Wildkräuter und Gräser auf die Bedingungen vor Ort abgestimmt

Die für das Weimarer Land, die Stadt Weimar sowie den Kreis Sömmerda zuständige Natura-2000-Station ist eine von fünf in Thüringen und unterm Dach des Landschaftspflegeverbandes Mittelthüringen angesiedelt, mit Büro in Vippachedelhausen. Für ihren ersten VIA-Feldrain fand sie in der Agrarprodukte Rottdorf eG einen Partner. Die betreffende Fläche wurde mit dem Pflug umgebrochen und mit einer auf das Gesamtprojekt sowie die speziellen Bedingungen vor Ort eigens abgestimmten Wildkräuter- und Gräsermischung neu eingesät. Die Natura-2000-Station wird in den nächsten Jahren untersuchen, ob die gewünschten Effekte eintreten: Verbesserung der Artenvielfalt, Vermehrung insbesondere von Schwebfliegen, Wildbienen und Schmetterlingen.

Projekt läuft bis 2026

Feldraine prägten früher die Ackerlandschaft, boten wichtige Lebensräume und Vernetzungsstrukturen für Insekten, Feldvögel und viele andere Tierarten. Durch die intensivere Bewirtschaftung der Felder verschwanden viele dieser Raine allmählich, und die verbliebenen sind deutlich karger, bieten nicht mehr die einstige Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Im Herbst will die Station in Vippachedelhausen erneut Flächen-Ansaaten starten, in den kommenden Jahren folgen weitere. Das Projekt läuft bis 2026 – mindestens elf Hektar Feldraine sollen in dieser Zeit im Einzugsgebiet der Station neu entstehen. Insgesamt sollen es in Thüringen 55 Hektar werden. Gefördert wird das Projekt durch die Umweltministerien von Bund (Programm „Biologische Vielfalt“) und Freistaat Thüringen.