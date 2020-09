Die staatliche Regelschule in Bad Sulza ist derzeit einer der Brennpunkte, geht es um fehlende Lehrer im Schuldienst.

Bad Sulza. Die Toskanaschule in Bad Sulza leidet seit Schuljahresbeginn unter akutem Lehrermangel. Bis zu 50 Stunden Unterricht fallen deshalb pro Woche aus

Akuter Lehrer-Mangel in Bad Sulza: „Am Ende wird noch der letzte Lehrer verheizt“

Mit Blick auf den akuten Lehrermangel entwickelt sich nach den Sommerferien die Toskanaschule in Bad Sulza offenbar zu einem Brennpunkt. Denn seit Beginn des Schuljahres fehlen an der Regelschule fünf Lehrkräfte. Bei einer Personaldecke von 21 Pädagogen heißt das unterm Strich: Knapp ein Viertel fehlt. Neben einer Kollegin, die sich in Elternzeit befindet, sind vier Kollegen langzeiterkrankt.