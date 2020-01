Am Weimarer Volkshaus gab es mehrere Todesopfer

Die neue Sonderausstellung im Weimarer Stadtmuseum ist startklar: Am Freitag, 24. Januar, wird OB Peter Kleine 17 Uhr die Eröffnungsrede halten. „Gegenrevolution 1920. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch in Thüringen“ ist der Titel, und Museumsleiter Alf Rößner ist der Stolz darauf anzumerken: „Dieses Thema zeigen nur wir. Und beweisen damit auch, wie wichtig das Stadtmuseum für Weimar weiterhin ist.“ Die Sonderschau ist bis zum 22. März zu besichtigen.

Kurator ist ein Einheimischer: Der Historiker Christian Faludi stammt aus Oßmannstedt, lebt in Weimar und forscht als freiberuflicher Historiker vor allem in Zusammenarbeit mit der Jenaer Universität. „Der Putsch wurde meines Erachtens in den Listen zum Gedenken an die Ereignisse vor hundert Jahren vergessen. Dabei sind in diesen Tagen mehr Menschen gestorben als zum Beispiel in der Novemberrevolution von 1918.“

Exponate zu finden, die direkt mit dem Putsch zu tun haben, sei schwierig gewesen, so Faludi. Die wesentlichen Informationen fasst er auf großen, Zeitungsseiten nachempfundenen Texttafeln zusammen. Aber auch gedruckte Original-Dokumente sind zu sehen, dazu das Gemälde „Die Geraer Arbeiter am 15. März 1920“ von Bernhard Heisig und eine Media-Station, auf welcher der 1954 entstandene 13-minütige Film „Die Aktionseinheit der Arbeiterklasse zerschlägt den Kapp-Putsch“ in Endlosschleife zu sehen ist.

Die Ereignisse in der damaligen Landeshauptstadt Weimar spielen eine wichtige Rolle: Hier starben zehn Menschen, als beim Kampf um das Volkshaus eine Militäreinheit Naumburger Jäger die Nerven verlor und zu schießen begann. Das Foto der offenen Särge im Volkshaus, damals auch als Postkarten-Motiv verwendet, „wird in dieser Ausstellung zum ersten Mal öffentlich gezeigt“, so Rößner.

Der Weimarer-Republik-Verein übernahm rund die Hälfte des Ausstellungs-Etats und stellte die Media-Station bereit. Die Ausstellungsmaterialien sind vor allem deshalb so hochwertig gestaltet, weil sie auf Wanderschaft gehen sollen: Für rund drei Jahre will Faludi sie an Orten Mitteldeutschlands, die Schauplätze des Putsches waren, zeigen – je mehr, desto besser. Als nächste Stationen stehen der Landtag in Erfurt und das Jenaer Stadtmuseum fest, aber auch für Halle, Leipzig, Gera oder Plauen gibt es bereits Gespräche.

Karl-Liebknecht-Str. 7, dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr