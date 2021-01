An mehreren Autos randaliert - Ohne Führerschein im Radlader - Mehrere Corona-Verstöße

An mehreren Autos randaliert

Gleich mehrere Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Donnerstag in Weimar beschädigt. In der Ernst-Thälmann-Straße schlugen oder traten unbekannte Personen gegen die Außenspiegel mehrerer Pkw. Bei zwei brachen die Spiegel dabei ab. Bei einem in der Warschauer Straße abgestellten VW zerstörten Unbekannte die Heckscheibe. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise zu den Tätern.

Ohne Führerschein im Radlader

Im Mellingen kam Polizeibeamten Donnerstagabend ein Radlader entgegen. Nicht schlecht schauten sie, weil dieser von einem ihnen nicht unbekannten Mann (41) gefahren wurde. Da ihnen bekannt war, dass gegen ihn eine behördliche Entziehung der Fahrerlaubnis vorlag, hielten sie ihn an. Neben einer neuerlichen Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Verhaftet

Nach einem Hinweis wurde ein 22-jähriger Mann aus Erfurt in einer Wohnung in der Weimarer Humboldtstraße angetroffen. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle, die er auch nicht mehr abwenden konnte. Er wurde festgenommen und einer Arrestanstalt überstellt.

Mehrere Corona-Verstöße

Polizeistreifen stellten in der vergangenen Nacht mehrere Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung fest. Mehrfach stellten die Beamten Personen fest, die sich noch nach 22 Uhr trafen und gemeinsam Zeit verbrachten oder Alkohol konsumierten. Während einer Kontrolle übergab ein 25-Jähriger während der Kontrolle den Polizisten gleich sein Marihuana. Neben Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz wurde in diesem Fall auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

