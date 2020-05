Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anbaden im Freibad Ottmannshausen

Der Kindertag kann im Norden des Weimarer Landes kommen. Die Landgemeinde Am Ettersberg eröffnet am Montag, 1. Juni, um 10 Uhr ihr Freibad in Ottmannshausen – unter entsprechenden Corona-Regeln. Maximal 400 Menschen dürfen auf das Gelände. Der Sprungturm ist gesperrt, die Kinderrutsche aber nutzbar, ebenso wie die Umkleidekabinen. Beim Sitzen auf Bänken oder an den Bistro-Tischen ist ein Handtuch als Unterlage Pflicht, in Warteschlangen der Mindestabstand von 1,50 m.

