Der erfahrene Weimarer Feuerwehrmann Karsten Utterodt (54), Vorstandsmitglied im Stadtfeuerwehrverband Weimar, steht jetzt an der Spitze des Thüringer Feuerwehrverbandes. Er wurde beim Landesverbandstag am Samstag in Erfurt mit 90,2 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Vorsitzenden gewählt. „Ich freue mich über die gute Wahl“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Erst im März hatte er die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Weimar Mitte abgegeben, gehört ihr aber weiter als Feuerwehrmann an. Als Schwerpunkte seiner Arbeit nannte Utterodt die Kommunalfinanzen. Viele Kommunen könnten die Ausgaben für den Brandschutz und damit für ihre Feuerwehr kaum noch stemmen. Hier bestehe nach seinen Angaben Handlungsbedarf. Dazu bedürfe es eines speziellen Förderrahmens durch das Land. Die jetzt vom Land angekündigte Erhöhung der Fördersätze geht aus Sicht des neuen Verbandschefs nicht weit genug. Utterodt freut sich auf eine „sehr anspruchsvolle, aber reizvolle Aufgabe“. Er könne sich auf einen Vorstand stützen, der breit aufgestellt sei. Sein Vorgänger Lars Oschmann hatte 20 Jahre an der Spitze des Verbandes gestanden und nicht wieder kandidiert. Der Thüringer Feuerwehrverband vertritt die Interessen von fast 60.000 kommunalen Feuerwehrangehörigen. Diese setzen sich aus 34.409 aktiven Feuerwehrangehörigen, 13.267 Mitgliedern der Jugendfeuerwehren und 12.096 Angehörigen in den Alters- und Ehrenabteilungen zusammen.