Antje Tillmann, hier in Nohra, bietet eine weitere „Sprechstunde im Freien“ an.

Antje Tillmann bietet weitere „Sprechstunde im Freien“ in Weimar an

Oberweimar. Die CDU-Politikerin ist am Mittwoch, dem 15. September, am Plan in Oberweimar zu finden.

Ihre nächste „Sprechstunde im Freien“ bietet die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann am Mittwoch, dem 15. September, an. Die Wahlkreisabgeordnete und Direktkandidatin ihrer Partei erwartet Interessierte von 16 bis 17 Uhr am Plan in Oberweimar.

Individuelle Termine außerhalb dieser Sprechstunde können den Angaben zufolge telefonisch unter 03643/850582 vereinbart werden.