Apolda ist Zentrum der diesjährigen Kinderwallfahrt

Apolda. Katholische Kinderwallfahrt findet coronabedingt diesmal nicht in Erfurt, sondern im kleineren Rahmen statt.

Weihbischof Reinhard Hauke aus Erfurt (links) und Diakon Daniel Pomm (Mitte) feierten am Mittwoch zusammen mit 60 katholischen Kindern aus Apolda, Jena und Weimar im Garten der Apoldaer Bonifatiuskirche einen Gottesdienst anlässlich der Kinderwallfahrt. Normalerweise hätte dieser Gottesdienst in Erfurt mit Kindern aus ganz Thüringen stattgefunden, was wegen Corona jedoch unmöglich war. Die Kinderwallfahrt fand im Rahmen der sogenannten Religiösen Kinderwoche statt, die in vielen katholischen Pfarreien in der ersten Sommerferienwoche stattfindet und in diesem Jahr unter dem Thema „Helden gesucht“ steht.