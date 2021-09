Apolda: Sonderimpftage in der Stadthalle am Wochenende

Apolda. Am Wochenende können Impfwillige sich ohne Voranmeldung in der Stadthalle in Apolda impfen lassen.

An diesem Samstag, 4. September, und am Sonntag, 5. Setember, ist zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr wieder das Impfen ohne Anmeldung in der Stadthalle in Apolda möglich. Als Impfstoffe werden Biontech als Erst- oder Folgeimpfung sowie Johnson & Johnson als Einmalimpfung angeboten. Obligatorisch ist das Mitbringen eines Ausweises oder einer Versichertenkarte.