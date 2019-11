Kinderhaus zeigt sein diesjähriges Theaterprojekt Aladin im Stellwerk-Theater am Bahnhof in Weimar.

Applaus für Aladin vom Kinderhaus

Tosender Applaus belohnte das Kinderhaus-Laienensemble nach der Premiere am Abend im Stellwerk. Mit Aladin und die Wunderlampe hat das Kinderhaus Weimar den Nerv seiner Zuschauer getroffen. Schon am Sonnabend folgen zwei weitere Aufführungen. – Unser Bild zeigt Ricardo Potocki als Aladin. Mit Lena und Lucy sind auch seine Schwestern in mehreren Rollen dabei.