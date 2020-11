Architekten der ersten Weimarer Demokratiekehren zurück ins Stadtbild

Der Historiker Christian Faludi und Stephan Zänker, Geschäftsführer des Vereins Weimarer Republik (von links), vor dem Banner für August Baudert. Das zweite erinnert am Hauptgebäude der Musikhochschule an Arnold Paulssen.

Weimar. Erinnerung an August Baudert und Arnold Paulssen am ersten Sitz der Landesregierung von 1920.

Mit Bannern und den Bildern von zehn Architekten der Demokratie erinnert der Verein Weimarer Republik in den kommenden zwei Wochen an die Männer, die vor 100 Jahren den ersten Thüringer Staatsrat gebildet haben. Gewürdigt werden sollen in den früheren Residenzstädten jene Politiker aus den seinerzeit sieben Thüringer Einzelstaaten, die diese zusammengeführt haben. Darüber hinaus gibt es unter anderem in Jena eine Würdigung für den Vater der Landesverfassung, Eduard Rosenthal.