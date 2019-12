Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auch viele Ehemalige würdigen das Jubiläum

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird von heute, Montag, an das Jubiläum 25 Jahre Menschenrechtspreis der Stadt Weimar gewürdigt. Bereits um 9 Uhr wird auf dem Herderplatz der missio-Truck „Menschen auf der Flucht“ eröffnet. Um 10 Uhr beginnt die Konferenz „Politische und Marktinteressen und deren Auswirkungen auf die Menschenrechte“. Am Dienstag, 10. Dezember, wird der Menschenrechtspreis der Stadt Weimar 2019 an Laila Fakhouri (Westsahara) und Ihsan Fagiri (Sudan) vergeben. Anlässlich des Jubiläums werden auch zahlreiche Preisträger der vergangenen Jahre anwesend sein, unter anderem Biram Dah Abeid (Mauretanien), Schwester Lorena Jenal (Schweiz/ Papua-Neuguinea), Stella Matutina (Philippinen), Pater Shay Cullen (Philippinen) und Riad Seif (Syrien).