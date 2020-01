In Weimar war ein Audi-Fahrer vor der Polizei geflüchtet. (Symbolbild)

Audi-Fahrer liefert sich in Weimar wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Donnerstagabend der Fahrer eines blauen Audi A3. Wie die Polizei am Freitag informierte, wollten Polizisten den Fahrer an der Dürrenbacher Hütte kontrollierten. Nachdem die Polizisten ihn anhielten und selbst ihr Fahrzeug verlassen hatten, habe der Fahrer Gas gegeben.

Dabei sei er gegen den Mast eines Verkehrszeichens gestoßen, wodurch sich die Heckklappe öffnete. Dessen unbeeindruckt, flüchteten beide im Auto sitzenden Männer über einen Feldweg der Dürrenbacher Hütte in Richtung Ulrichshalben / Liebstedt / Oßmannstedt.

„Die an den Tag gelegte Fahrweise in Kombination mit der ausgewählten Strecke ließ die folgenden Polizisten an ihre Grenzen stoßen“, hieß es von einem Polizeisprecher. Letztlich hätten die Beamten den Wagen aus den Augen verloren.

Passanten, die möglicherweise relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar 03643/882-0 zu melden.

