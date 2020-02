Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Auf der Suche nach Louis Braille“ ist eine neue Ausstellung im Kino Mon Ami überschrieben, die am Dienstag von Marc Sagnol, Leiter des französischen Kulturbüros in Thüringen, eröffnet wurde. Zu sehen sind 15 Fotografien des erblindeten Fotografen und Philosophen Evgen Bavčar (73) aus Paris. Er ging auf Spurensuche von Louis Braille, zeigt sein Haus, seine Büste, und auch die verschiedenen Werkzeuge, mit denen die Blindenschrift geschrieben wird. Vor einem Jahr war in Schloss Ettersburg bereits eine Ausstellung von ihm zu sehen, eine „Hommage an das Bauhaus und seinen slowenischen Schüler Avgust Cernigoj“. Bavčars fotografische Kunst ist keine Fotografie im herkömmlichen Sinne, es ist konzeptuelle Kunst. Er sagt von sich: „Ich bin kein Fotograf, sondern ein fotografierendes Wesen.“ Vorwiegend fotografiere Bavčar nachts, weiß Marc Sagnol, der ihn persönlich kennen und schätzen gelernt hat. Die Ausstellung wird korrespondierend zu der heute, Mittwoch, 19. Februar, 17 Uhr, noch einmal zu sehenden Dokumentation „Looking at the Stars“ über die Ballettschule für Blinde und sehbehinderte Menschen in São Paulo gezeigt. Evgen Bavčar konnte aus familiären Gründen nicht zur Vernissage kommen, wird aber an der Finissage am 18. März teilnehmen, kündigte Kinoleiter Edgar Hartung an.