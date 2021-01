Auf der Suche nach Wärmelecks

Die Geduld hat sich ausgezahlt: Nach einer Woche Warten war am Montag das Wetter endlich günstig, um die drei Wohnblocks an der Kleinobringer Straße in Großobringen mit einer Drohne und Wärmebildkamera zu untersuchen. Uwe Cämmerer-Seibel vom Fachbereich Bauphysik der Bauhaus-Universität Weimar leitete die Aktion.

Corina Engelhardt, seit einigen Monaten Gebäude- und Energiemanagerin der Landgemeinde Am Ettersberg, schaute den Wissenschaftlern über die Schulter und ist nun gespannt auf die Ergebnisse.„Transformation im ländlichen Raum“, abgekürzt Trail, ist der Name einer Software, mit der ein Forschungsverbund kleinen Kommunen helfen will, an ihrer Energie-Effizienz und der Umstellung auf regenerative Energiequellen zu arbeiten. Großobringen schloss noch als selbstständige Gemeinde eine Vereinbarung als eine von vier Thüringer Modell-Kommunen für dieses Projekt. Neben den kommunalen Wohngebäuden geht es bei „Trail“ beispielsweise auch um die Ortsbeleuchtung sowie den Komplex Gewerbe/Industrie/Landwirtschaft.

Der Drohnenflug liefert Daten, die in das Gesamtkonzept einfließen. Die Bewohner der drei Blocks und die in den Nachbargebäuden hatte die Uni im Vorfeld informiert. Uni-Techniker Sven Daubert, der den entsprechenden „Flugschein“ besitzt und das Gerät steuert, kümmerte sich um die Genehmigung vom Ordnungsamt, dann fehlte nur noch das richtige Wetter: kalt, aber wenig Wind.

Uwe Cämmerer-Seibel und zwei Mitarbeiterinnen verteilten sogenannte „Thermo-Targets“ an den Gebäuden, deren Temperatur als Referenz für die Messung mit der Wärmebildkamera diente.

Aus den Aufnahmen errechnet der Computer ein 3D-Modell der Wohnblocks, in dem die Farben für exakte Temperaturen stehen.„Wir wollen die Einstiegshürden senken und laden andere Kommunen ein, die Interesse an solchen Messungen haben“, so Cämmerer-Seibel. Die „Trail“-Software liefert immer auch aktuelle Informationen zu passenden Förderprogrammen, um entdeckte Wärmelecks an kommunalen Gebäuden zu beseitigen.