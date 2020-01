Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf Gegenfahrbahn mit Bus zusammengestoßen: Zwei Verletzte bei Unfall in Weimar

Am Samstag gegen 10 Uhr ereignete sich in der Rudolstädter Straße in Höhe des Possendorfer Weges in Weimar ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 19-jähriger Mercedesfahrer aus Gelmeroda kommend in Richtung Weimar. Er kam aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus seitlich. Der Pkw-Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Klinikum eingeliefert. Der 49-jährige Busfahrer sowie seine acht Insassen blieben unverletzt.

Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro, am Pkw in Höhe von 15.000 Uhr. Die Straße war während der Unfallaufnahme bis zur Bergung des Busses halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr Weimar sowie Rettungskräfte waren vor Ort.

